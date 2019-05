Koser seg i Narvik

sport

– Mange barn og unge drømmer om å spille og å bli gode i fotball. Slik er det også for ungdom med en funksjonsnedsettelse. Tilrettelagt fotball er et tilbud til utviklingshemmede, bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. I år stiller hele seks lag på Funn cup i Narvik. Ett av disse er Alta IF FFU, som har fått tildelt 10.000 kroner i ekstra midler fra turneringens hovedsponsor Funn for å kunne reise sørover og delta i «Vårens vakreste eventyr», skriver markedssjef i Funn, Kjetil Strand, i en pressemelding.

Funn cup er en av Nord-Norges største fotballturneringer. Turneringen samler totalt 5000 mennesker i Narvik og mer enn 3000 spillere fordelt på drøyt 200 lag er i aksjon. Deltakerrekorden ble satt i 2016 med 234 lag. Dette tallet ble også nådd i 2018, opplyser arrangøren.

– I tillegg til norske lag fra Alta i nord til Bodø i sør får vi også besøk av svenske lag. Kiruna deltar hvert år, og vi har også hatt besøk fra Gällivare, Luleå og Stockholm, forteller Strand.