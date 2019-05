Hanna får stipend på 25.000 kroner

sport

Det er Midnight Sun Marathon som deler ut stipendet til fire kandidater. Hver og en av vinnerne får 25.000 kroner, blant annet stortalentet fra Alta Trekkhundklubb.

Målrettet

– Hanna har vist flere år at hun er målrettet i sin idrett og satser mye for best mulig resultat. Hun satser for fullt på Iditarod i Alaska 2021. Vant Finnmarksløpet 500 km som yngste vinner noensinne, heter det i begrunnelsen fra juryen, som hadde møte i dag torsdag. Altajenta fra Stengelsen utmanøvrerte blant annet Harald Tunheim i innspurten.

I alt var 29 kandidater ble nominert fra idrettslag i Nordland, Troms og Finnmark. Bredden var stor.

– Det er gledelig at så mange ulike idrettsgrener var representert og at vi får kandidater fra alle de tre nordligste fylkene.

Publikumsstemmer

Publikum har gitt stemmer til sine kandidater via MSM sin Facebook-side.

Det har vært rekordmange stemmer under årets fb-avstemming. Dette har vært til stor hjelp til juryen i utvelgelsen av de fire som i år mottar stipend, heter det.

De tre øvrige vinnerne ble:

– Volleyballspiller Aurora Håkstad (15) fra Tromsø.

– Turner Iver Oprand Heggelund (16) fra Tromsø.

–Multitalentet Johan Lien Nordeng (15) som hevder seg i både langrenn og løp for Alsvåg IL

– Styrets hedersstipend går til Vilde Nilsen. Vilde er en unike idrettsutøver som har vist fantastiske resultater med OL sølv sprint Pyeng Chang, NM gull i Sprint og distanse. Tre individuelle VM gull, stafettgull og vinner World Cup sammenlagt.