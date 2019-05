Trygt videre i cupen

sport

Fløya - Alta 0-3:

Alta IFs fotballherrer vant borte mot Porsanger i den første ordinære runden i norgesmesterskapet for menn. Onsdag kveld var det klart for andre runde, og da var det 3.-divisjonslaget Fløya som var Alta IFs motstander. Også denne matchen ble spilt på bortebane.

Scoringer av Kyle Spence og Brage Berg Pedersen sørget for 2-0-ledelse til pause, og sistnevnte fastsatte sluttresultatet til 3-0 med sin andre scoring for dagen i andre omgang. Dermed er Bryant Lazaro og Andreas Markussens mannskap trygt videre til tredje runde.

Gir Severinsen sjansen fra start Etter fire kamper på sidelinja er Gustav Severinsen endelig tilbake.

Det er forbundet som setter opp også denne runden. Etter to bortekamper innledningsvis er Alta IF nærmest garantert hjemmekamp i tredje runde. Andreas Markussen har tro på en spennende motstander.

– Det ligger mye i potten i dag. Etter to bortekamper har vi gode sjanser til å få hjemmekamp i neste runde, og magefølelsen min sier at det fort kan bli en meget attraktiv motstander. Vi har møtt TIL, TUIL og Bodø/Glimt så ofte at jeg tviler sterkt på at de settes opp mot oss i en eventuell tredjerundekamp, sa Markussen før kampen.

A-sporten kommer tilbake med mer fra cupavansementet på torsdag.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg (Runar Overvik fra 32. min.), Andreas Fossmo - Gustav Severinsen, Felix Adrian Jacobsen (Marco Mauno Johannessen fra 64. min.) - Magnus Nikolaisen, Christian Reginiussen (Vebjørn Atle Skorpen fra 58. min.), Kyle Spence - Brage Berg Pedersen