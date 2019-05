Gir Severinsen sjansen fra start

sport

Han pådro seg direkte rødt kort mot Senja, og har siden stått over cupkampen mot Porsanger og seriekampene mot Kjelsås, Sotra og Bærum. Det er med andre ord en svært spillesugen Gustav Severinsen som melder seg til tjeneste. Han er i troppen som i dag satte kursen for Tromsø og cupkampen mot 3.-divisjonslaget Fløya.

– Det er godt å ha Gustav tilbake. Han har trent veldig godt mens han har vært suspendert, og vi velger derfor å gi han sjansen fra start mot Fløya. Det har han fortjent, sier Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen til A-sporten.

Både Severinsen og angrepsspiller Brage Berg Pedersen har blitt lånt ut fra Tromsø IL til Alta IF denne sesongen. At de nå kommer «hjem» for å spille kamp vil nok bety litt ekstra for TIL-duoen.

– Det blir artig for dem begge å spille kamp i Tromsø. Det vil sikkert være både venner og familie på tribunen, og kanskje TIL også har folk til stede for å følge matchen. Begge ønsker å vise seg frem, og guttene vil få muligheten til det. Så handler det bare om å finne det rette spenningsnivået. Det er ikke like enkelt når det står såpass mye på spill, fastslår Markussen.

Han legger ikke skjul på at dette er en svært viktig kamp for laget.

– Vi møter et godt lag som består av mange spillere med erfaring fra 2. divisjon, og de er veldig solide på egen hjemmebane. Vi vil ikke få noe gratis. Samtidig ligger det mye i potten. Etter to bortekamper har vi gode sjanser til å få hjemmekamp i neste runde, og magefølelsen min sier at det fort kan bli en meget attraktiv motstander. Vi har møtt TIL, TUIL og Bodø/Glimt så ofte at jeg tviler sterkt på at de settes opp mot oss i en eventuell tredjerundekamp, avslutter han.

Alta IF stiller med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Andreas Fossmo - Gustav Severinsen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Christian Reginiussen, Kyle Spence - Brage Berg Pedersen