Stein-Arne Mannsverk får vise seg frem for Alta IF

Tverrelvdalens Stein-Arne Mannsverk har demonstrert målteft på et nivå over alle andre i innledningen av årets 4. divisjon i Finnmark. På fem seriekamper har tverrelvdalingen scoret imponerende 15 mål, det gir et snitt på tre mål per kamp. Mot BUL og Sørøy/Glimt vartet spissen opp med fem mål i hver av kampene.

21-åringens formidable prestasjoner har ikke gått upåaktet hen hos fylkets flaggskip på fotballbanen. Nå er det klart at toppscoreren i 4. divisjon skal trene med Alta IF, det forteller Stein-Arne selv til Fotballrunden.

– Så lenge jeg har det artig med å spille fotball så er det greit uansett hvilket nivå jeg spiller på, men det er klart jeg drømmer om å spille på et høyere nivå. Jeg har hatt en prat med Alta IF om å komme på treningene deres i nærmeste fremtid, så får vi se hva som skjer, sier Mannsverk.

– Hva tenker du om å få en mulighet i Alta IF?

– Vi må se an hvordan det går. Men det er klart det hadde vært artig å få prøvd seg på det nivået. Det handler naturligvis om spilletid, først og fremst vil jeg spille fotball, forteller han.

Stolt

Nestleder i Tverrelvdalens ILs fotballgruppe Mats Jørgen Masvik tror Mannsverk holder nivået for 2.-divisjonsfotball med Alta IF.

– For klubben sin del er vi utrolig stolte. Stein-Arne er ekte «Dalen»-gutt som har gått gradene sine i TIL. Han er 21 år og jeg begynte å trene med han på A-laget for syv år siden. Det er veldig artig om han får sjansen, for Stein-Arne er uten tvil god nok, mener Masvik, som trekker frem farten til Mannsverk som hans beste egenskap som fotballspiller.

– I tillegg har han forbedret sluttproduktet sitt siden i fjor. Han har alltid hatt farten, men er blitt en mer komplett spiller med årene. Vi støtter et prøvespill i Alta IF 100 prosent. TIL skal ikke holde igjen noen talenter, vi er her for å utvikle spillere å sende de videre til Alta IF om de er gode nok, fastslår han.

– Vet hvor målet står

Assistenttrener Andreas Markussen i Alta IF roser Stein-Arne Mannsverk som fotballspiller og ønsker han hjertelig velkommen på trening.

– Med 15 mål på starten av sesongen er Stein-Arne helt klart en spennende spiller. Vi vil gjerne ha han på besøk hos oss for å trene litt, slik at både vi og han får sett an muligheten for hva som kan skje videre. Han er en spiller som i år og tidligere har vist at han vet hvor målet står. Og er en lokal gutt som mange i fotballmiljøet i Alta bryr seg om, også vi. Vi håper at ting klaffer litt, så får vi se hva tiden bringer, sier Markussen.

Alta IFs angrepsspillere har slitt med å score på åpenbare målsjanser så langt denne seosngen. Om det er lokale Mannsverk fra Tverrelvdalen som er løsningen på effektiviteten foran mål for Bryant Lazaro og Andreas Markussen får tiden vise.