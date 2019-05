Finner ikke veien til nettmaskene

sport

Alta IF kontrollerte store deler av kampen mot Bærum søndag ettermiddag, men nok en gang maktet ikke Bryant Lazaros menn å sette sjansene. Kombinert med håpløst forsvarsspill og nok et sjansesløseri fremover på banen, klarte et svakere Bærum-lag å vinne komfortabelt 3-1 på Sandvika stadion.