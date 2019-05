Svakt bortetap mot Bærum

sport

Bærum - Alta 3-1 (2-1)

Alta IF var tilbake på vinnersporet i 1-0 seieren hjemme mot Sotra forrige helg, etter at de gikk på et surt 0-2 tap borte mot Kjelsås runden før. Denne helga var det klart for nok en bortetur til Østlandet, da et anatt svakere Bærum ventet til match på Sandvika Stadion.

Hjemmelaget presset høyt fra start og tok umidelbart føringen i starten av kampen, og etter kun fem minutter fikk de belønning for strevet. Bærums Jan Christian Aubert fikk stå helt alene utenfor boksen å prikke inn innlegget til Markus Attilla, som enkelt headet inn 1-0.

Kun syv minutter senere serverte Christian Reginiussen en mesterlig pasning i bakrom til Guyon Philips. Den høyreiste spissen fant en fri Magnus Nikolasien inne i boksen som enkelt utlignet til 1-1 i et tilnærmet åpent Bærum-bur.

Midtveis i andre omgang fikk Bærum tildelt straffespark mot spillets gang, da Runar Overvik på klønete vis felte en Bærum-spiller innenfor sekstenmeteren. Jan Christian Aubert var sikker fra ellevemetersmerket.

Rett etter straffescoringen burde Alta utlignet ved Guyon Philips. Nederlenderen fikk en enorm sjanse alene fra fem meter, men skuddet gikk rett på Bærums sisteskanse Sondre Midtgarden. På returen var Brage Berg Pedersen først på ballen, men heller ikke han klarte å få ballen i nettet. Alta kontrollerte kampen den siste halvdelen av omgangen og fortsatte å skape sjanser, men maktet ikke å finne veien til mål.

Etter sidebytte burde Alta redusert til 2-2 atter en gang, da Runar Overvik slo et fint innlegg till Brage Berg Pedersen som fant tverliggeren. Like etter satte Guyon Philips ballen i nettet, men ble blåst av for offside til store protester fra Alta-benken.

Halveis ut i andre omgang økte Bærums Adonay Kidane ledelsen til 3-1. Bærum-spilleren fikk stå mutters alene i Altas sekstenmeter, og gjorde ingen feil i avslutningsøyeblikket. Det ble også kampens siste scoring.

Alta IF kunne med seier i Bærum vært likt i poeng med serieleder Fram Larvik, som vant hele 6-1 mot Senja lørdag formiddag. Dagens tap betyr at de gule og blå står med 10 poeng på seks kamper, og ligger på en foreløpig fjerdeplass i PostNord-ligaen før alle kampene av 6. runde er ferdig spilt. I skrivende stund spiller Mjølner mot Kjelsås i Narvik. Grorud møter oppsal 18.00.

Neste kamp for Lazaro og Markussens menn er allerede førstkommende onsdag borte mot Fløya i andre runde av Cupen.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Aleksander Børnvåg, Håvard Nome - Dag Andreas Balto (Marco Mauno Johannesen fra 81. min.), Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen (Kyle spence fra 71. min.), Guyon Philips, Brage Berg Pedersen