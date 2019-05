Feide Fløya 2 av banen

sport

Fløya - BUL 1-4

Lørdag forrmiddag var det klart for et spennende oppgjør i 2. divisjon avdeling 9 når BUL-damene gjestet Fløya 2 i Tromsø. Lørdagens kamp var BULs andre visitt på Fløya arena denne uken. Onsdag tapte de 4-0 for Fløyas førstelag i andre runde av cupen.

Dagens kamp skulle gå atskillelig bedre for Terje Fallsen og Atle Hansens damer. 50 sekunder inn i kampen åpnet Therese Vollan Kristensen målshowet for gjestene. Hun snappet opp en svak pasning bak i Fløya-forsvaret og hadde null problemer med å overliste hjemmelagets keeper Ingunn Stenersen.

Under kvarteret senere utlignet hjemmelagets Emily Kvaal-Tanguay, som bare fire dager tidligere soret hattrick mot Tverrelvdalen. I det 33. minutt utnyttet BULs Emmy Olsen nok en feilpasning fra hjemmelagets forsvar. Hasvikværingen økte ledelsen for blåtrøyene med en kontant avslutning.

Midtveis ut i andre omgang gjorde bortelagets Ingvild Toft et godt forarbeid på høyrekant, og slo inn et bra innlegg til Emmy Olsen, som var helt fri i boksen. Nok en gang var den anvendelige måljegeren sikker i avslutningsøyeblikket. To minutter senere fastsatte Lea Hunsdal Falsen resultatet, med et godt plassert langskudd fra 25 meter, til 4-1 i favør BUL.

–Vi spiller en bra kamp. De stiller med mange gode spillere, deriblant flere fra 1. divisjons-troppen deres. Vi føler vi var bedre enn dem under hele kampen, men de var ikke ufarlige. Første omgang var litt mer shaky, men i andre omgang har vi kontroll og styrer kampen. Det er mye vi kan være fornøyde med i dag, sier BUL trener Terje Falsen, som mener laget hans burde scoret enda flere mål.

– Vi har veldig mange sjanser i dag og burde scoret flere enn fire mål. Det må vi trene videre på, fra og med mandag. Vi kjente fortsatt kampen fra onsdag i kroppen, men alt i alt er vi veldig fornøyde med dagens match, oppsumerer han.

Etter dagens seier i Tromsø står BUL-damene med syv poeng på tre kamper, og ligger godt an i 2. divisjon avdeling 9. Den antatte opprykkrivalen til BUL, Tromsø IL møter Porsanger i Lakselv i morgen.

– Vi kjenner litt på presset vi har mot oss, at det forventes at vi skal vinne hver kamp. Vi blir kanskje litt anspente, spesielt i avslutningsøyeblikkene. Mot slutten av kampen da vi forstår at vi blir å vinne, slapper vi mer av og spiller utrolig godt, avlutter BUL-treneren.