Disse sprekingene deltok i første utgave av Alta-karusellen

Nøyaktig klokken 19.00 onsdag kveld sendte Jan Arild Hansen i Bedriftsidretten i Troms og Finnmark ut deltakerne i tidenes første utgave av Alta-karusellen. 236 løpsglade altaværinger var forhåndspåmeldt, men ikke absolutt alle var på plass første gangen. Men initiativtaker Hansen var storfornøyd med oppmøtet.

– Dette er jo en historisk begivenhet, og jeg er veldig fornøyd med at såpass mange er tilstede her i dag. Det var 170 deltakere på startstreken. Det er en kjempeflott start, og vi håper naturligvis at enda flere hiver seg med de neste ukene og månedene. Fantastisk artig at så mange kom, sa en smilende Jan Arild Hansen til A-sporten rett etter start.

