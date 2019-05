TIL-damene tapte fortjent mot Fløya 2

sport

Fløya - Tverrelvdalen 3-1:

Tirsdag ettermiddag reiste Tverrelvdalens fotbaldamer til Tromsø for å møte Fløya til dyst i 2. divisjon avdeling 9. Kampen var kun tolv minutter gammel da hjemmelagets Emily Kvaal-Tanguay satte inn dagens første scoring.

TILs Renate Thomassen utlignet til 1-1 i det 20. spilleminutt, noe som holdt seg til pause. Etter sidebyttet var damene fra Ishavsbyen det førende laget. Fire minutter ut i andre omgang nettet Fløyas Kvaal-Tanguay sitt andre mål for dagen.

Ti minutter senere fullførte hun hattricket sitt og økte ledelsen til 3-1. Det ble ingen flere mål i kampen. TIL-damene reiste tomhendte hjem og står med null poeng på deres to første kamper. Neste mandag venter nok en tur til Nordens Paris når Tverrelvdalen møter TUIL i Tromsdalen.

– Fløya stilte med et godt lag, hvor mange av spillerne hadde 1.-divisjonserfaring. Jeg føler vi hadde gode muligheter, og til tider kjempet vi likt med dem. Vi lå relativt lavt med laget i første omgang. De fikk styre kampen mye, men de hadde egentlig ingen store målsjanser med unntak av målet i første omgang, kommenterer TIL-trener Jarle Mjøen.

– Vi startet dårlig i andre omgang. Vi begynte å komme inn i kampen, men så klarte de å komme seg ned til linja og slå inn et innlegg som skled av foten og gikk over keeperen vår og i mål til 2-1. Noen minutter senere fikk de en corner som de scoret på. Sett under ett var det et fortjent tap, sier Mjøen.

Etter tirsdagens seier ligger Fløya 2 på tabelltopp med seks poeng i 2. divisjon avdeling 9 etter to kamper spilt. Tverrelvdalen er poengløse og ligger nest sist.