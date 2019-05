Mika senket Rafsbotn 2

sport

Kautokeinos fotballherrer rykket ned fra 4. divisjon i fjor, og spiller denne sesongen i 5. divisjon avdeling vest. Mannskapet til Svein Ole Sandvik og Jørn Inge Eira serieåpnet borte mot BUL 2 mandag 6. mai - en kamp som endte 5-1 til hjemmelaget. Mikal Eira var Kautokeinos eneste målscorer i dette oppgjøret.

Mandag denne uka var det klart for årets første hjemmekamp. Det var Rafsbotn ILs andrelag som gjestet Baktevarre kunstgress, og de 60 tilskuerne fikk se et Kautokeino-lag som var sugen på sesongens første trepoenger.

Stortalentet Mika Holmen Hætta (16) imponerte med styrke og målteft. Han ga hjemmelaget ledelsen etter 68 minutters spill, og fastsatte sluttresultatet til 2-0 på straffespark drøyt ti minutter senere.

– Kampen viste klasseforskjell på lagene og Kautokeino dominerte banespillet. Rafsbotn 2 spilte til tider en grei kamp, der spesielt endel kombinasjoner på høyrekanten skapte farlige situasjoner. Begge målene kom i andre omgang etter dødelig effektivitet foran mål av unge Holmen Hætta, forteller Johan Mathis Gaup, som fulgte kampen fra sidelinja.

– Det var lett å se at dette var et 5.-divisjonsoppgjør tidlig i sesongen. Begge lag må heve seg endel om de sikter mot toppen, sier han videre.

Kautokeinos hjelpetrener Jørn Inge Eira var likevel fornøyd med åpningen.

– Ja, resultatet var greit, selv om vi manglet mye, spesielt i samspillet offensivt. Dette laget skal bygges, og trening og holdninger må bedres fra tidligere år. Klarer vi det, er planen opprykk om par år, kommenterer Eira.

Det ble også spilt en kamp mellom Alta 3 og Tverrelvdalen 3 i Finnmarkshallen tirsdag kveld. To scoringer av A-lagets målmaskin Stein-Arne Mannsverk sørget for at TIL 3 vant 2-1. Vebjørn Johansen scoret for hjemmelaget.

Søndag vant BUL 3 formidable 15-1 hjemme mot Tverrelvdalen 2. Tidligere Alta IF-spiller Vegard Braaten scoret fem ganger. Rune Stamnes, Simon Sommerli og Trym Suhr-Stamnes scoret to ganger hver, mens Frode Johansen, Martin Overvik, Ole-Christian Stamnes og Martin Strøm ordnet de øvrige målene. Einar Heitmann var eneste målscorer for TIL 2.

Mandag spilte Rafsbotn og BUL 2 uavgjort 2-2 i Finnmarkshallen. En ellers fin kamp ble overskygget av dommerhetsen mot brødrene Jakob og Kristoffer Kolstad Olsen, som A-sporten har skrevet mye om de siste par dagene.