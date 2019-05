Fornyet tillit for Anna på hopplandslaget

sport

I dag offentliggjorde skiforbundet de endelige uttakene til hopplandslagene på herre- og kvinnesiden for neste sesong.

På kvinnelandslaget er det naturligvis funnet plass til Altas egen hoppdronning, Anna Odine Strøm, som fikk sitt ordentlige gjennombrudd forrige sesong. 21-åringen var med å vinne to VM-bronser, i henholdsvis i laghopp og mix-lag konkurransen. I tillegg trådde hun til med en individuell sølvmedalje i verdenscupen i Zao.

Strøm utgjør landlagstroppen sammen med lagvenninnene Maren Lundby, Silje Opseth, og nykommer av året Ingebjørg Saglien Bråten.

– Ingebjørg har vist en evne til å ville utvikle seg. Hun jobber iherdig med å ta ut sitt potensial som skihopper. Hun har vist enkelthopp i konkurranser hvor nivået er oppsiktsvekkende, senest i Seefeld-VM. Hun har en bronsemedalje fra lagkonkurransen, der hun overrasket alle med sterk hopping, sier kvinnelandslagstrener Christian Meyer.

– Vi har kanskje det laget med høyest potensial i verden, sier fortsetter han.

De nevnte fire utgjorde det norske laget som tok bronsemedalje i den historiske lagkonkurransen for kvinner under VM i Seefeld. Jentenes hovedmål er å vinne World Cup sammenlagt individuelt. Maren Lundby har vunnet to år på rad. Forøvrig forsterker Henning Stensrud trenerteamet på kvinnesiden.

På herresiden får nykommerne Robin Pedersen, Marius Lindvik og Thomas Aasen Markeng sjansen.

Her er uttaket til hopplandslaget for neste sesong:

Kvinner:

Ingebjørg Saglien Bråten (Etnedal)

Maren Lundby (Kolbukameratene)

Silje Opseth (Holeværingen)

Anna Odine Strøm (Alta)

Menn:

Anders Fannemel (Hornindal)

Johann Forfang (Tromsø SK)

Halvor Egner Granerud (Asker)

Robert Johansson (Søre Ål)

Marius Lindvik (Rælingen)

Thomas Aasen Markeng (Lensbygda)

Robin Pedersen (Stålkameratene)

Daniel-André Tande (Kongsberg)