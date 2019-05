Tilbake på vinnersporet

sport

Alta - Sotra 1-0:

Etter 1-1 hjemme mot Senja og 0-2-tap borte mot Kjelsås var Alta IFs fotballherrer svært sugne på tre poeng hjemme mot Sotra. Hjemmelaget åpnet kampen best og ble tildelt straffespark da en forsvarsspiller handset etter et langt innkast fra Runar Overvik. Håvard Nome gjorde ingen feil fra straffemerket og sørget for 1-0.

Begge lag hadde sine muligheter, men det ble ikke flere mål i Finnmarkshallen. Alta IF var det beste laget kampen sett under ett og vant fortjent.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Brage Berg Pedersen