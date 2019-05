TIL på tabelltopp

sport

TIL - HIF/Stein 3-1:

Lørdag var det klart for Tverrelvdalens andre hjemmekamp for sesongen. I årets første match på Sparebank1 idrettspark vant Kjetil Thomassens mannskap hele 12-1 mot Sørøy Glimt. Det ble ikke like mange scoringer i lørdagens match mot HIF/Stein, men det var nok av dramatikk og flotte nettkjenninger.

Gjestene fra Hammerfest tok ledelsen på et omdiskutert straffespark fem minutter før pause. Marius Kivijervi satte ballen kontrollert i mål fra ellevemetersmerket. Etter pause var TIL det klart beste laget, og utlikningen kom ved toppscorer Stein-Arne Mannsverk etter 64 minutters spill. Da hadde samme mann nettopp fåt en scoring annullert for offisde.

Mannsverk bidro også på hjemmelagets andre scoring. Han kom seg løs på TILs venstreside og banket ballen inn i feltet, der Joakim Medlie på vakkert vis sørget for at Tverrelvdalen tok ledelsen 2-1. Seks minutter før full tid gjorde kaptein Rikard Ellingsen alt selv da han vant ballen i god posisjon og avsluttet pent nede i hjørnet alene med keeper. 3-1 ble også sluttresultatet.

Med suveren målforskjell overtok TIL tabelltoppen i 4. divisjon. Fire lag har ni poeng. TIL topper foran Kirkenes, Bjørnevatn og Porsanger. KIF og Bjørnevatn har bare spilt tre kamper, mens TIL og PIL har gjort unna fire matcher.

Andre resultater: Tana - Sørøy Glimt 2-2, Honningsvåg - Bjørnevatn 2-4 og Kirkenes - Porsanger 3-2. Fredag slo Alta 2 BUL 2-0 på Coop-banen i Bossekop. Nordlys - Sørøy Glimt spilles søndag.

Seiret i Bossekop Alta IF-rekruttene vant lokaloppgjøret mot BUL.

Neste serierunde spilles 16. mai. Her møtes blant annet Tverrelvdalen og BUL på Sparebank1 idrettspark.

Se for øvrig reaksjoner fra TIL-trener Kjetil Thomassen og avtroppende HIF/Stein-trener Klaus Pettersen på "Fotballrunden" tirsdag 14. mai.