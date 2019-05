Alta IF møter 3.-divisjonslag i cupen

sport

Mandag ettermiddag ble det klart hvem som skal møtes i den andre ordinære cuprunden for menn. Alta IF slo Porsanger 3-0 borte i første runde, og får bortekamp også i neste kamp i norgesmesterskapet. De er nemlig satt opp mot 3.-divisjonslaget Fløya, som holder til i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 sammen med blant annet Harstad, Finnsnes, Skjervøy, Hønefoss og flere rekruttlag fra eliteserieklubber.

– Min første tanke er at dette var litt som forventet. Vi hadde en liten diskusjon om dette etter Kjelsås-kampen på søndag, og landet på Fløya som sannsynlig motstander siden vi møtte både Tromsdalen og Tromsø i fjor. Fløya slo Senja 5-0 i forrige runde, så det er en meget habil motstander som venter i Tromsø om drøyt to uker, sier Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen til A-sporten.

Kampen spilles onsdag 22. mai, tre dager etter at Alta-guttene har møtt Bærum på bortebane. Med en ny bortekamp i cupen er Markussen & co garantert hjemmekamp hvis de kommer seg til tredje runde. Det er noe Alta IF gjerne vil, men først må de altså slå ut laget fra Ishavsbyen.

– Det blir helt sikkert en tøff kamp. At det også er mot et lag vi sjelden møter er spennende. Vi ser virkelig frem til matchen og vet godt hva som ligger i potten hvis vi vinner. For oss handler cupen om opplevelser, og hjemmekamp mot et eliteserielag i tredje runde i en fullsatt finnmarkshall er noe vi ønsker veldig sterkt, avslutter Markussen.

– Det vi har tatt hensyn til er at de lavest rangerte lagene får motstander fra Eliteserien eller OBOS-ligaen. Samtidig prøver vi å begrense reisebelastningen og unngå lag som har spilt mot hverandre i nær fortid. Det er ikke alltid alle kriteriene blir oppfylt i alle kamper, men det er en vanskelig kabal og jeg synes det er mange fine kamper. Jeg håper og tror vi klarer å skape mange fine fotballfester med dette oppsettet, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Her er hele oppsettet:

Kvik Halden – Lillestrøm

Fredrikstad – Sarpsborg 08 (20.00 på NRK)

Moss – Kongsvinger

Grorud – HamKam

Ullern – Strømsgodset

Kjelsås – Skeid

Asker – KFUM Oslo

Follo/Bærum* – Notodden

Lørenskog – Ull/Kisa

Eidsvold Turn – Vålerenga

Elverum – Stabæk (spilles 21/5)

Fram - Raufoss

Pors – Mjøndalen

Jerv – Sandefjord

Arendal – Odd

Hinna – Viking (spilles 23/5)

Egersund - Bryne

Vard Haugesund – Sandnes Ulf

Sotra – Haugesund

Fyllingsdalen – Nest Sotra

Åsane – Brann (spilles 23/5)

Florø – Aalesund

Hødd – Sogndal

Brattvåg – Kristiansund

Sunndal – Molde (spilles 23/5)

Tiller – Rosenborg

Nardo – Ranheim

Levanger – Stjørdals/Blink

Junkeren/Strømmen** – Bodø/Glimt

Melbo – Tromsø

Harstad – Tromsdalen

Fløya - Alta

* Follo/Bærum. Det er kommet protest etter 1. runde

**Junkeren – Strømmen spilles 8. mai