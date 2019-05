Svakt forsvarsspill førte til årets første nederlag

sport

Kjelsås - Alta 2-0:

Med to seire og én uavgjort hadde Alta IFs fotballherrer fått en bra start på sesongen. De tok seg også greit videre i cupen på bekostning av Porsanger i midtuken. Men da Bryant Lazaros mannskap møtte Kjelsås på bortebane søndag var det slutt på moroa.

Gjestene fra Nordlysbyen hadde ballen mye og slo utallige kortpasninger til hverandre i første omgang, men det var langt mellom de store sjansene. Hjemmelaget var nærmest scoring, og kunne ledet 2-0 til pause hvis det ikke hadde vært for Daniel Rojas mellom stengene. Han vartet opp med to kanonredninger og sørget for at det var målløst til pause.

Etter hvilen utnyttet Kjelsås svakt og ubesluttsomt forsvarsspill, og tok ledelsen ved Walid Chafouk Idrissi etter 65 minutters spill. Drøyt ti minutter senere økte samme mann til 2-0. Kjelsås ble også snytt for et soleklart straffespark, så det kunne sett enda styggere ut. Alta IF-spillerne klarte aldri å sette inn en skikkelig sluttspurt, og hjemmelaget vant fortjent 2-0.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen (Aleksander Bjørnvåg fra 58. min.), Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen (Marco Mauno Johannessen fra 75. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Kyle Spence (Brage Berg Pedersen fra 65. min.)