Senket Indrefjord

Indrefjord - TIL 0-4:

Tverrelvdalen er en av favorittene til å ta seriegull i 4. divisjon denne sesongen. De fleste har tippet Porsanger på topp, men det er ingen tvil om at TIL har kvalitetsspillere nok til å utfordre PIL.

Da de to antatte topplagene møttes i serieåpninga vant Porsanger 5-4 etter at gjestene fra Tverrelvdalen hadde vært i føringen mesteparten av kampen.

Gammel Alta IF-kjenning ble avgjørende i serieåpningen mot Tverrelvdalen Det ble en innholdsrik affære da Tverrelvdalen ILs fotballherrer reiste til Porsanger for årets første seriekamp.

TILs første seier for året kom da Sørøy Glimt gjestet Sparebank 1 idrettspark for en drøy uke siden. Hjemmelaget vant hele 12-1 i en match der storscorer Stein-Arne Mannsverk nettet hele fem ganger. Da sto han oppført med syv mål i serien på to kamper.

Tverrelvdalen utklasset Sørøy Glimt Tverrelvdalens fotballherrer vartet opp med 12 mål i sesongens første hjemmekamp.

Da Tverrelvdalen møtte Indrefjord på bortebane lørdag ettermiddag plusset Mannsverk på ytterligere to scoringer. Også Mats Berntsen Stødle og Joakim Medlie fant veien til nettmaskene, noe som sørget for en solid 4-0-seier på Breidablikk stadion.

Dette betyr at Stein-Arne Mannsverk nå er oppe i ni seriemål. Tar man med hans to scoringer i cupkampen mot Porsanger (4-5-tap) har han notert seg for imponerende 11 mål på fire kamper. TIL-spissen uttalte nylig til "Fotballrunden" at målsettingen var å score minst 30 mål i år.





Tverrelvdalen er nummer to på tabellen med seks poeng på tre kamper. Porsanger har full poengpott på sine tre første matcher og leder serien.

Andre resultater lørdag: Bjørnevatn - Nordlys 4-1, Sørøy Glimt - Porsanger 0-2 og Honningsvåg - Tana 2-3.

Kirkenes - Nordlys spilles søndag, mens HIF/Stein og Alta 2 møtes til dyst på Breidablikk stadion mandag kveld.