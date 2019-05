Tre poeng i serieåpninga

sport

Alta IF - KIF 3-2:

Lørdag spilte Alta IF sesongens første seriekamp i 3. divisjon, og det var Kirkenes som var motstander i Finnmarkshallen.

Gjestene fra Øst-Finnmark hadde et par kjempesjanser til å gå opp i ledelsen før pause, men det sto utrolig nok 0-0 da dommeren blåste av førsteomgangen. Etter pause løsnet det for begge lag.

Alta IF fikk straffespark etter 50 minutters spill, og Vilde Aminda Heitmann Suhr gjorde ingen feil fra straffemerket. Marte Johansen økte til 2-0 15 minutter senere, og kort tid etter var ledelsen økt ytterlige da Vilde Aminda Heitmann Suhr scoret for hjemmelaget. To reduseringer - den siste tre minutter på overtid, gjorde at kampen endte 3-2 til Alta IF.

Kirkenes skal også i aksjon på søndag. Da møter de BUL 3 på Coop-banen i Bossekop. Kampen starter klokken 13.00.