Starter mot Kjelsås?

Alta IFs fotballherrer har fått en god start på sesongen og topper tabellen i PostNord-ligaen avdeling 2. Trenerduoen Bryant Lazaro og Andreas Markussen har gitt trioen Magnus Nikolaisen, Guyon Philips og Brage Berg Pedersen tillit i de tre første seriekampene, og de har gjort sine saker bra.

Men de er langt fra selvskrevne når laget skal tas ut. Den lynhurtige kantspilleren Kyle Spence har blitt byttet inn i samtlige matcher og vist imponerende takter på kanten. Også da han fikk sjansen fra start i onsdagens cupkamp mot Porsanger var engelskmannen meget god, noe som gjør det neste lagguttaket langt vanskeligere for trenerne.

– Jeg synes at alle som fikk sjansen mot Porsanger gjorde en god jobb. Det var artig å se Andreas Fossmo, Hikmat Nazari, Marco Mauno Johannessen og Vebjørn Atle Skorpen i en tellende A-lagskamp. Men det aller morsomste var å se Kyle Spence herje på kanten. Han var kjempegod i denne matchen, og det har han også vært de gangene han har blitt byttet inn. Det er ingen tvil om at han er svært nær en plass i førstelleveren. Så får vi se om det blir mot Kjelsås eller ikke. Jeg og Bryant har gitt oss selv et døgn til å vurdere angrepsspillerne våre opp mot hverandre, fortelle Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen.

– Blir det et vanskelig uttak?

– Ja, når vi har alle våre gutter tilgjengelig er det vanskelig å ta ut laget. Samtidig er det jo et luksusproblem å ha så mange gode spillere i troppen. Det er vi glade for. De som har startet på topp innledningsvis har jo også levert bra, så det er ingen som har spilt seg ut av laget. Men det kan likevel bli endringer på søndag.

Gustav Severinsen er suspendert, og vil ikke være tilbake på banen før Alta IF har gjort unna bortekampen mot Bærum 19. mai.

– Det er kjedelig, men jeg må bare sone straffen, sier Severinsen.