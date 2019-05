Senket PIL for andre gang på fire dager

sport

BUL - PIL 1-0:

Da BUL og Porsanger møttes i cupen tirsdag denne uka scoret Emmy Olsen to ganger. Da tegnet også Johanne Bjørnå seg på scoringslista ved to anledninger, mens midtstopper Ida Sønvisen Suhr fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Lørdag møttes lagene på nytt, da i seriesammenheng. Dette var BULs første seriekamp for sesongen, og i likhet med cupoppgjøret ble kampen spilt på Coop-banen i Bossekop. Denne gangen ble det en langt jevnere affære. Det sto 0-0 til pause, og hjemmelaget måtte virkelig jobbe for å komme til muligheter. Til slutt var det en litt heldig involvering fra Emmy Olsen på en dødball som avgjorde matchen i BULs favør.

BUL-damene hadde god kontroll etter 1-0-scoringen, og både kunne og burde økt ledelsen. Men skudd i tverrliggeren og stolpen ved to ulike anledninger endret ikke stillingen, og gjestene fikk to gode muligheter til å stjele med seg ett poeng på overtid.

Først handset en BUL-forsvarer like utenfor 16-meteren. Skuddet gikk rett i muren, men dommeren blåste nytt frispark for farefullt spill da BUL blokkerte returen, og PIL fikk en ny sjanse. Heller ikke den påfølgende avslutningen traff innenfor stengene, og dermed kunne hjemmelaget og de fremmøtte tilskuerne juble for seier og tre poeng.

– Det var ingen strålende kamp fra vår side. Det var ganske jevnt hele veien, selv om vi hadde bra kontroll spillemessig. Det sprudlet ikke på samme måte offensivt som det gjorde på tirsdag. Da hadde vi bedre flyt i angrepsspillet og fikk kampen kjapt inn i vårt spor med tidlige scoringer. I dag måtte vi jobbe mye hardere for seieren, sa målscorer Emmy Olsen til A-sporten rett etter kampslutt.

Hun mener bestemt at laget ikke undervurderte Porsanger. Det er fort gjort å gå i den fella når man har slått samme lag 5-0 få dager i forveien.

– Nei, det var ingen undervurdering fra vår side. Vi skjønte at PIL kom til å stå høyere og bruke fysikken bedre i dag enn de gjorde på tirsdag. Det lyktes de med. Men vi fikk heldigvis målet vi trengte for å ta alle poengene, og burde definitivt hatt noen flere nettkjenninger. Det kommer når vi får spilt oss i enda bedre form, fastslo en smilende matchvinner.