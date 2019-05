Eriksen tar med spisslegende til Armenia

sport

A-sporten medlte torsdag at FA Sápmis nye hovedtrener Jon Steinar Eriksen hadde tatt Tverrelvdalen-spiss Stein-Arne Mannsverk ut i troppen som reiser til Armenia i juni. Også Kautokeino IL er representert ved midtbanespiller Mika Hætta.

I en pressemelding fra FA Sápmis president Håkon Kuorak på ettermiddagen skriver han at det samiske forbundet har tatt ut ytterligere én spiller. Dette er ingen ringere enn spisslegenden Vegard Braaten, som trappet kraftig ned etter forrige sesong. Da avsluttet han sin karriere på toppnivå med Alta IF. Han skal imidlertid spille kamper for BULs retrolag i 5. divisjon avdeling vest i år.

Hovedtrener Eriksen: – Det blir noe guttene aldri kommer til å glemme Stein Arne Mannsverk er med som spiller, og Jon Steinar Eriksen er hovedtrener når FA Sápmi spiller CONIFA Euro Cup i Armenia i juni.

Jon Steinar Eriksen gjester for øvrig Radio Alta fredag formiddag. Han vil fortelle mer om turneringen som venter i juni.