– Det føles som en stor nedtur

sport

Altaværingen Klaus Pettersen er bare 38 år gammel, men har allerede opplevd mer problemer med hjertet enn de fleste andre gjør i løpet av et helt liv. Hjertefeilen har skapt store problemer for fotballtreneren fra Nordlysbyen. En operasjon for en tid tilbake gjorde imidlertid susen, og Pettersen søkte seg nordover for å realisere sin drøm om å være hovedtrener for et hardtsatsende seniorlag.