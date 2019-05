Stein Arne og Jon Steinar representerer FA Sápmi under Euro Cup

sport

1.-9. juni spilles urfolksturneringen CONifa Euro Cup 2019 i Artsakh-republikken i Armenia. FA Sápmi reiser til turneringen med en tropp på 20 spillere, deriblant Tverrelvdalens Stein Arne Mannsverk og Kautokeinos Mika Hætta. I tillegg er det BUL-trener Jon Steinar Eriksen som har det øverste treneransvaret for laget.

FA Sápmi som står oppført som nummer 15 på CONifas verdensranking av totalt 40 lag, møter vertene Artsakh og Luhansk PR i gruppespillet. Artsakh befinner seg på 23. plass, mens Luhansk står som nummer 21 på rankingen. Skal man ta verdensrankingen for god fisk, har FA Sápmi gode muligheter for å kvalifisere seg for spill i utslagsrundene av turneringen.

Her er hele FA Sápmi sin tropp til CONifa Euro Cup 2019:

keepere

Andreas Mortensen - Ringvassøy IL

Anton Sarri - Sollentuna FF

Forsvarsspillere

Jirijoonas Kanth - uten klubb

Mikael Jannok - Gällivare Malmberget FF

Jarkko Lahdenmäki - Uten klubb

Joona Lahdenmäki - Rovaniemi

Dan Michael Randa - Bjørnevatn

Kristoffer Edvardsen - Ishavsbyen FK

Midtbanespillere

Samuli Laitila - Laajasalon

Toni Laitila - FC Kiffen

John Henrik Eriksson - Team TGFF

Mika Haetta - Kautokeino IL

Benjamin Zakrisson - Täfteå IK

Asgeir Eliassen - Kirkenes IF Nor

Angrepsspillere

Stein Arne Mannsverk - Tverrelvdalen IL

Jari Barsk Forward - FC Kiffen

Mads Petter Utsi - Porsanger IL

John Mathis Haetta Gaup - Ishavsbyen FK



Støtteapparat:

Jon Steinar Eriksen - trener

Jonas Kurak - assistenttrener

Curt Edlund - fysioterapeut

Håkan Kuorak - president

Nicklas Danielsen - lagleder