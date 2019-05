Kapret årets første poeng

sport

Sørøy Glimt - BUL 4-4:

Mens tre finnmarkslag var opptatt med cupkamper, møttes Sørøy Glimt og BUL til 4.-divisjonsoppgjør på Hasvik stadion onsdag kveld. BUL tapte 2-3 hjemme mot Porsanger i første serierunde, men i kamp nummer to sikret bossekopingene årets første poeng.

Sebastian Sørnes Holmvik satte inn to mål for gjestene i det som ble en svært målrik kamp på Sørøya. Også Pål Even Heggelund og Aleksander Kjellmann tegnet seg også på scoringslista for blåtrøyene fra Nordlysbyen, men det holdt likevel ikke til seier.

Sørøy Glimt fant nemlig veien til nettmaskene like mange ganger slik at kampen endte uavgjort 4-4. Kjellmanns scoring var for øvrig hans første for sin nye klubb etter overgangen fra Alta IF like før seriestart.

BUL stilte med følgende lag:

Eirik Lampe - Kristian Skorpen Andersen (Natnael Berhane Kidane fra 9. min.), Arve Lorentsen Lyngedal, Andreas Sende Hansen, Steven-Andre Bjerring Hansen - Sebastian Sørnes Holmvik, Markus Pedersen Veberg, Tom-Erik Biti, Trym Suhr-Stamnes - Pål Even Heggelund, Aleksander Kjellmann