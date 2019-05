Hovedtrener Eriksen: – Det blir noe guttene aldri kommer til å glemme.

sport

1.-9. juni spilles urfolksturneringen CONifa Euro Cup 2019 i Artsakh-republikken i Armenia. FA Sápmi reiser til turneringen med en tropp på 20 spillere, deriblant Tverrelvdalens Stein Arne Mannsverk og Kautokeinos Mika Hætta. I tillegg er det BUL-trener Jon Steinar Eriksen som har det øverste treneransvaret for laget.

FA Sápmi som står oppført som nummer 15 på CONifas verdensranking av totalt 40 lag, møter vertene Artsakh og Luhansk PR i gruppespillet. Artsakh befinner seg på 23. plass, mens Luhansk står som nummer 21 på rankingen. Skal man ta verdensrankingen for god fisk, har FA Sápmi gode muligheter for å kvalifisere seg for spill i utslagsrundene av turneringen.

Klare mål

Trener Eriksen har tydelige mål for gruppespillskampene.

– Vi møter vertsnasjonen i første kamp, det kommer til å bli et skikkelig trøkk på tribunen. Vi ønsker selvfølgelig å vinne alle gruppespillkampene, og har som mål å gå videre i turneringen, fastslår han.

– Du har en tropp med spillere fra tre forskjellige nasjoner og mange forskjellige klubber, hvordan skal du få spillerne dine til å spille bra sammen?

– Vi må gjøre det enklest mulig. Det er to kamper allerede de første dagene. Da må vi gjøre ting ganske elementært, i og med at vi ikke har tid til en treningssamling før turneringen. Det er ikke dumme fotballspillere vi har tatt ut i troppen, så dette bør gå helt fint om alle er oppstilt riktig, sier BUL-treneren, som selv har representert FA Sápmi som spiller, ved tidligere anledninger.

– Dette blir noe guttene aldri glemmer

– Hvordan er det for spillere som til vanlig spiller i 3. og 4. divisjon og delta på internasjonale turneringer som dette?

– I 2014 i Østersund var det ganske rolig stemning. Men det er veldig spennende å spille mot spillere fra land man aldri har spilt mot. I Akbhazia (Gergioa) i 2016 var en helt fantastisk opplevelse. Det største var å Møte vertsnasjonen i kvartfinalen med 9000 innbyggere på tribunen. Det var så vidt mulig å høre hva nærmeste medspiller sa på grunn av publikumsstøyen. Det var ikke akkurat hverdagskost for en 3. divisjonsspiller, erkjenner BUL-profilen.

– Det kommer til å bli en lignende stemning i Artsakh denne gangen. De har en veldig sterk nasjonalfølelse der borte. Det blir noe guttene aldri kommer til å glemme.

Har troa på Stein Arne

Jon Steinar Eriksen håper sambygdingen Stein Arne Mannsverk kan bidra med mange mål i Armenia.

– Jeg forventer mål av Stein Arne. Han har levert en glimrende sesong i 4. divisjon så langt. Han er rett og slett en god fotballspiller. Forrige gang han var med på dette var han bare en unggutt. Nå har han fått litt erfaring i beina, og blir en viktig spiller for oss.

Her er hele FA Sápmi sin tropp til CONifa Euro Cup 2019:

keepere

Andreas Mortensen - Ringvassøy IL

Anton Sarri - Sollentuna FF

Forsvarsspillere

Jirijoonas Kanth - uten klubb

Mikael Jannok - Gällivare Malmberget FF

Jarkko Lahdenmäki - Uten klubb

Joona Lahdenmäki - Rovaniemi

Dan Michael Randa - Bjørnevatn

Kristoffer Edvardsen - Ishavsbyen FK

Midtbanespillere

Samuli Laitila - Laajasalon

Toni Laitila - FC Kiffen

John Henrik Eriksson - Team TGFF

Mika Haetta - Kautokeino IL

Benjamin Zakrisson - Täfteå IK

Asgeir Eliassen - Kirkenes IF Nor

Angrepsspillere

Stein Arne Mannsverk - Tverrelvdalen IL

Jari Barsk Forward - FC Kiffen

Mads Petter Utsi - Porsanger IL

John Mathis Haetta Gaup - Ishavsbyen FK



Støtteapparat

Jon Steinar Eriksen - trener

Jonas Kurak - assistenttrener

Curt Edlund - fysioterapeut

Håkan Kuorak - president

Nicklas Danielsen - lagleder