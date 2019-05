Se bilder fra BULs cupseier mot PIL

sport

Tirsdag kveld møttes BUL og Porsanger til cupdyst på Coop-banen i Bossekop. Ikke spesielt mange tilskuere hadde møtt opp for å se sesongens første test mellom to av de antatt beste lagene i 2. divisjon, men det skyldes nok mer det dårlige været enn noe annet.

Publikum fikk imidlertid se mye god fotball og fem flotte scoringer signert Johanne Bjørnå (2), Emmy Olsen (2) og Ida Sønvisen Suhr. Hjemmelaget ledet 4-0 til pause og vant altså 5-0 i første runde i norgesmesterskapet for kvinner.

A-sporten var til stede og knipset noen bilder før det ble altfor mørkt og kaldt i Bossekop. Bildene ligger i bildekarusellen øverst i saken.

Disse to lagene møtes for øvrig igjen allerede førstkommende lørdag. Da er det klart for seriekamp mellom BUL og PIL. Også dette oppgjøret spilles på Coop-banen. Porsanger slo Polarstjernen 2-0 hjemme i sin deres første kamp. For BUL er lørdagens match årets første seriekamp.