Målrik start i 5. divisjon

Mandag kveld gikk startskuddet for 2019-sesongen for fylkets 5.-divisjonsspillere. Det ble spilt tre kamper i vest-avdelingen, og alle fant sted i Alta.

Oppgjøret med flest scoringer var kampen mellom Alta 3 og Rafsbotn 2. Her vant hjemmelaget hele 11-1 i Finnmarkshallen. Chris Martin Cello Strand var matchens store spiller med fem nettkjenninger. Vebjørn Johansen og Ola Ek Mannsverk scoret to ganger hver, mens Jørgen Brandser Hammari og Gabriel Filip Åkesson satte inn hvert sitt mål. Vinjar Larsen var eneste målscorer for Rafsbotn 2.

Det er for øvrig første gang at Rafsbotn IL stiller med to seniorlag i 5. divisjon. Dette er noe A-sporten kommer tilbake til.

I Bossekop møttes BUL Retro og BUL 2. Retro-laget vant 5. divisjon med god margin i fjor, og innledet også denne sesongen på en overbevisende måte. De vant 4-1 etter scoringer av Nicolai Skorpen Stokvik (2), Ole Henrik Kristiansen og Runar Opdahl. Trym Suhr-Stamnes var målscorer for klubbens unggutter.

Også i Tverrelvdalen ble det spilt et rent klubb-oppgjør. Tverrelvdalens andrelag slo Tverrelvdalens tredjelag 4-2. Det var tirsdag formiddag ikke lagt ut målscorere fra denne kampen på fotball.no.

Onsdag 1. mai møtes Kautokeino og Rafsbotn på Baktevarre kunstgress. Kampen starter klokken 15.00. Da vil samtlige åtte lag i avdelingen ha gjort unna sesongens første seriekamp.