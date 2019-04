Alta IF G13 tok storeslem i Sport1 Cup

sport

I BULs egen Sport1 Cup var det G13-laget fra nabo Alta IF, som virkelig kunne juble etter endt turnering søndag formiddag. 13-åringene i den gule og blåe drakta møtte nemlig hverandre i finalen.

Der vant Alta IF G13 sitt andrelag 3-2 på straffesparkkonkurranse etter 1-1 til ordinær tid over deres eget førstelag. I bronsefinalen beseiret Alta IFs G12-lag BUL, med 4-1.

– Dette var utrolig artig for guttene. Først var det to høydramatiske semifinaler for lagene, hvor begge kampene ble avgjort på «golden goal» i favør oss. I finalen spilte lagene våre uavgjort og det endte med straffesparkkonkurranse, sier trener for Alta G13, Vidar Kristensen.

Han skryter av lagånden til sine unge gutter.

– Det artigste med turneringa var å se hvor flinke guttene var til å støtte hverandre opp. Lagene støttet alltid hverandre da det ene laget spilte, og hadde et lag kamp rett før de andre, kjappet de seg til å være på plass på deres kamp.

Treneren forteller at det viktisgte for dem ikke var å vinne selve turneringen, men at 13-åringene fikk god turneringserfaring.

– Dette er den tredje turneringen vi spiller denne vinteren. Det har vært sportslig økning i alle tre. I tillegg har det vært tett med kamper, noe som gjør at guttene må holde seg opplagt hele tiden. Det handler om å være påskrudd, sove og spise riktig. Denne erfaringen er noe vi kan ta med oss når vi reiser til Piteå-turneringen i slutten av juni. I tillegg har sport1 cup hatt tilnærmet likt kampoppsett til Piteå Summer Games i form av hyppigheten av kamper, så dette har vært helt ypperlig for oss, oppsumerer Kristensen.

På jentesiden var det Porsanger som imponerte mest. Nok en gang ble det en finale bestående av en og samme kubb. PIL 2 møtte PIL 1 til dyst, hvor førstnevnte gikk av med seieren etter å ha vunnet 4-3. I Bronsefinalen gikk BUL2 seirende ut mot mot BUL1.