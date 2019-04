Jenterekord under vårens første jakt på leirduer

sport

I finværet på Kvenvikmoen kunne Alta jeger- og fiskerforening glede seg over både deltakerrekord og kvinneandelsrekord under årets første leirduestevne.

Stevnet var et kombinasjonsstevne i jegertrap og nordisk trap og. Hver og en fyrte av 100 skudd – og aller best var Hauk Emanuelsen Thyes fra Sør-Varanger med 95 treff, mens Sten Are Uglebakken fra Alta, Klemet Anders Sara fra Kautokeino og Per Jonny Sara fra Alta alle traff på 94 av 100.

Jentene har imidlertid meldt seg på for alvor, ikke minst stortalentet Anne Beate Andersen Hætta fra Kautokeino som nylig fikk Ulvang-stipendet. Hun plaffet ned 93 av 100.

I Alta jeger og fisk har det vært jobbet aktivt over flere år for å øke kvinneandelen, både i medlemsmassen generelt, på jakt, fiske og på skytebanene.

– Det kan se ut som om dette arbeidet har båret frukter, når det fra Alta JFF var 38,4 % kvinneandel blant skytterne, sier leder Linda Heitmann.

100 skudd er krevende, spesielt for de som er ferske i gamet.

– Noen av de minst rutinerte skytterne gikk på en smell mot slutten av konkurransen, selv om det ikke så ut til å gå ut over humøret på noen, forteller hun, etter sesongens første kraftprøve og startskudd på oppkjøringen mot NM i Neiden i juni.