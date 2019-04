Finn Hågen klar for mer sprint

sport

Nordlendingen Erik Valnes og Mattis Stenshagen var de nye herreløperne som var med da neste sesongs langrennslandslag ble presentert på Holmenkollen Park Hotel i Oslo mandag.

De fem øvrige på sprintlandslaget er Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Sondre Turvoll Fossli. Krogh fikk sist sesong vist fram mestertakter ved et par anledninger, men det gikk likevel ikke helt som håpet i VM-sesongen. Nå får en ny sjanse.

Johannes Høsflot Klæbo (22) ble som ventet en del av allroundlandslaget til trener Eirik Myhr Nossum fra kommende sesong.

Klæbo har vært klart best i sprint i de siste sesongene. Han har fortsatt ambisjoner om å være best i den disiplinen, men han ønsker også å ta steg som allroundløper. Da er håpet at han best kan gjøre det sammen med de sju som utgjorde allroundlandslaget også sist sesong: Didrik Tønseth, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.