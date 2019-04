Alta sløste med sjansene i ellevilt overtidsdrama

sport

Alta IF - Senja 1-1 (0-0)

Alta IFs fotballherrer har hatt en meget god start på årets sesong i PostNord-ligaen avdeling 2. Med 5-0 i målforskjell og full pott, lå alt til rette for tre poeng og mange mål da Senja gjestet Finnmarkshallen lørdag ettermiddag.

Hjemmelaget var farlige fra første stund og hadde drøssevis med sjanser innledningsvis. Den største sjansen de første 45 minuttene kom på tampen av omgangen da Brage Berg Pedersen burde scoret på bortimot åpent mål fra skrå vinkel.

Etter sidebytte fortsatte sjansebonanzaen. Alta jaget på, men klarte ikke å få hull på byllen mot et sterkt og robust Senja-lag, som ga god motstand. Senjas desidert største mulighet i kampen kom i det 64. minutt hvor det burde stått 0-1 om det ikke hadde vært for feberredningen til Daniel Rojas.

Det mest diskuterte øyeblikket i kampen ble da Gustav Severinsen utilsiktet traff en Senja-spiller med høy fot. Det fikk dommer Vegar Ballovarre til å se rødt, til store protester fra publikum og Severinsens lagkamerater. Det direkte røde kortet medfører at midtbanespilleren,som har prestert godt i sesongstarten, er ute i tre kamper.

Det skulle ta 90 minutter og mer til før Alta IF endelig åpnet målkontoen for dagen. Christian Reginiussen kom seg inn i boksen og puttet ballen i mål til enorm jubel fra alle fremmøte.

Med det trodde samtlige mennesker som befant seg i Finnmarkshallen at alle tre poengene ble igjen i Nordlysbyen. Men Senjas Tor Martin Mienna ville det annerledes. Alta la seg bakbå etter scoringen, noe som ga rom for den tidligere TUIL-spilleren. Han dukket opp i feltet og tuppet ballen inn til 1-1 og Altas første poengtap for sesongen.

Altaposten kommer med reaksjoner fra kampen snarest.

Alta IF spilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Øyvind Veseth Olsen (Mats Frede Hansen fra 77 min), Aleksander Bjørnvåg, Runar Overvik, - Christian Reginiussen, Dag Andreas Balto (Gustav Severinsen fra 61 min), Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips (Kyle Spence fra 87 min), Brage Berg Pedersen