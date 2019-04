– Kommer aldri tilbake til påskecrossen

sport

– Jeg synes ikke arrangøren ivaretok sikkerheten til kjørerne på en god nok måte. Banen var underholdende for publikum, men skummel for oss som var utpå der. Jeg er også veldig kritisk til at man lar unge, urutinerte utøvere delta i Pro Stock-klassen. Stadioncross er vanskeligere å kjøre enn vanlige løp, og det er langt større sjanser for at det oppstår farlige situasjoner når man har med deltakerne som ikke behersker dette nivået i tilstrekkelig grad, sier Edvard Moland.