Går trolig glipp av Senja-kampen

Ganske tidlig i mandagens bortekamp mot Grorud gikk Mats Frede Hansen ned for telling innenfor Groruds 16-meter. Etter litt behandling reiste han seg, gikk av banen og kom innpå igjen. Men noen få minutter senere ba Alta IF-kapteinen om å bli byttet ut.

– Det var en hard smell, men jeg tror ikke at det er noe alvorlig, sa trener Bryant Lazaro da han gjestet Radio Alta tirsdag formiddag.

– Han slet med å løpe skikkelig og slå pasninger, så vi tok han av banen for å være sikker på at skaden ikke ble verre. Han skal til nærmere undersøkelse i dag. Jeg håper og tror at han kan være klar igjen allerede til helgen. Men skulle det vise seg å være mer alvorlig har vi Aleksander Bjørnvåg i bakhånd. Han kom inn og gjorde en kjempejobb mot Grorud. Det gjorde godt for selvtilliten hans, fortsatte Lazaro.

Ny sjekk i morgen

Nå ser det ut som at Aleksander Bjørnvåg får sin første kamp fra start denne sesongen når Senja gjester Finnmarkshallen førstkommende lørdag. Ankelen til Mats Frede Hansen hovnet skikkelig opp på flyturen hjem, og selv om det ikke er noen alvorlig skade ryker trolig kampen om fire dager.

– Jeg fikk ankelen undersøkt i går, og det er i hvert fall ingen brudd eller leddbånd som har røket. Det var mye væske der skaden oppsto, men det er mulig at det bare er en blodåre som har sprukket. Jeg skal tilbake i morgen, så får vi se hvordan det ligger an med tanke på helgas kamp, sier Mats Frede Hansen til A-sporten.

Alta IF-kapteinen har et håp om å rekke Senja-matchen.

– Jeg klarte så vidt å gå tirsdag morgen, men det ble litt bedre utover dagen. Hvis jeg klarer å sykle og jogge i morgen stiller jeg på trening. Så får det bli opp til trenerteamet å bestemme om de vil bruke meg lørdagens match. Kampene kommer tett de neste par ukene, men jeg har veldig lyst til å spille mot Senja hvis foten er bra.

Han hadde store smerter etter smellen i mandagens match mot Grorud, og skjønte tidlig at han ikke kunne fullføre.

– Det gjorde sinnssykt vondt der og da, men det var ikke så ille rett etter jeg kom innpå igjen. Men da jeg ikke klarte å spurte lenger var det bare å gå av. Det er som nevnt mange viktige oppgjør som venter, så det var ingen vits å ta noen sjanser, kommenterer han.

Stilte uforandret mot Grorud

Bryant Lazaro og Andreas Markussen valgte å starte mandagens kamp med de samme 11 som fikk tillit hjemme mot Mjølner i første serierunde. Da ble det 3-0-seier i Finnmarkshallen.

– Jeg så ingen grunn til å bytte på laget. Alle gjorde en kanongod jobb i første kamp og var friske på treningene i dagene før oppgjøret mot Grorud. Her fikk vi bygget videre på det gode spillet mot Mjølner, og jeg synes guttene fortjente en ny sjanse. Det var ingen som sviktet meg heller denne gangen, sier Lazaro, som liker det han har sett av Alta-guttene så langt - både de som har fått starte og de som kommet inn fra benken.

– Aleksander erstattet Mats Frede på en fortreffelig måte, og Gustav Severinsen gjorde også jobben da han kom inn for Felix. Han var kanskje ikke like synlig som etter innhoppet mot Mjølner, men hans viktigste fokus var å gjøre den defensive ryddejobben foran midtstopperne. Det gjorde han veldig bra. Også Kyle Spence var bra på kanten. Han hjalp en sliten Håvard Nome bakover på banen, og det var det aller viktigste i den fasen av kampen. Vi trengte friske bein, sier Lazaro.

– Nå venter tre kamper på en drøy uke. Blir det rotering på laget?

– Jeg liker ikke ordet «rotasjon». Vi har 15-16 veldig gode spillere i troppen, og jeg velger alltid ut laget som jeg tror passer best fra kamp til kamp. Vi stiller alltid med vårt antatt sterkeste mannskap. Det betyr ikke at det er de samme 11 som får tillit hver gang, kommenterer Alta IFs amerikanske hovedtrener.