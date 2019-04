Klatret helt til topps

sport

Grorud - Alta 0-2:

Andre påskedag var det klart for Alta IFs andre seriekamp i PostNord-ligaen avdeling 2 denne sesongen. Den første endte med 3-0-seier hjemme mot Mjølner, og laget til Bryant Lazaro og Andreas Markussen fulgte opp med en meget sterk borteseier mot Grorud.

Brage Berg Pedersen ga Alta IF ledelsen etter bare syv minutters spill, og etter 69 minutter økte Guyon Philips til 2-0 for gjestene fra Finnmark etter pasning fra kampens første målscorer. Flere mål ble det ikke, og Alta IF klatret dermed til topps på tabellen med full poengpott og 5-0 i målforskjell på årets to første matcher.

– Vi visste at vi måtte spille litt annerledes i denne kampen. Grorud er en vanskelig motstander, så vi tok våre forhåndsregler. Likevel var vi det beste laget i begge omgangene, og jeg må virkelig skryte av den innsatsen guttene la ned. De jobbet sokkene av seg i dag, sa en fornøyd hovedtrener Bryant Lazaro til Alta IFs facebookside rett etter kampslutt.

Han synes det er moro at både Guyon Philips og Brage Berg Pedersen har tegnet seg på scoringslista. Philips satte inn sitt tredje mål, mens Berg Pedersen åpnet scoringskontoen.

– Vi ser på trening hva som bor i dem begge, og jeg er glad for at de nå viser det i kamp. Vi forventer store ting av begge to, så de må bare fortsette å jobbe hardt.

Han ønsket også å rette en stor takk til de tilreisende Alta IF-supporterne.

– Vi setter veldig pris på de som tok turen hit i dag. En stor takk til dem alle, avsluttet Lazaro.

Trenerteamet Bryant Lazaro og Andreas Markussen ga for øvrig de samme elleve som startet mot Mjølner tillit i mandagens oppgjør. Alta IF hadde ifølge fotballforbundets statistikker aldri slått Grorud før de gjorde det på mandag. Lagene hadde før denne matchen møttes seks ganger siden 2016. Grorud hadde vunnet tre ganger og de tre øvrige oppgjørene hadde endte uavgjort.

Alta IF stilte med følgende lag mot Grorud:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen (Aleksander Bjørnvåg fra 22. min.), Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen (Gustav Severinsen fra 55. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips (Kyle Spence fra 73. min.), Brage Berg Pedersen