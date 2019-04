Gardirennet får storfint besøk

sport

Skjærtorsdag går det tradisjonsrike Gardirennet av stabelen i Øksfjordbotn for 31. gang. På årets Gardirenn var det ventet en skikkelig duell mellom Petter Eliassen og Andreas Nygaard, som barket sammen om Ski Classics-seieren i Levi forrige helg. Uheldigvis måtte førstnevnte melde avbud grunnet sykdom. Det betyr at det kun er sammenlagtvinneren, Andreas Nygaard, som gjester det årevisse skirennet.

– I år får vi storfint besøk. Planen var at både Petter og Andreas skulle gå løpet, men uheldigvis måtte Petter avlyse. Nygaard kommer og det gleder vi oss veldig til. Begge to har deltatt ved tidligere renn også. Det er stort å få vinneren av Visma Ski Classics hit, sier Firidtjof Olsen, som er en av fire som har fullført turrennet samtlige ganger siden starten.

Olsen har også vært en del av arrangørsiden helt siden oppstarten i 1988, han melder om gode påmeldingstall før årets renn.

– Vi hadde 30-årsjubileum i fjor, men på grunn av store snømengder og rasfare måtte vi flytte rennet fra skjærtorsdag til påskeaften. Det førte dessverre til færre deltakere på jubileumsrennet enn vanlig. Vi har aldri hatt så få deltakere som vi hadde i fjor. Derfor er vi utrolig glad for å se at påmeldingen er bra, og for å se at vi ikke har de samme værutfordringene i år.

– Det som er ekstra spesielt dette året er at Grieg Seafood sponser en premie på 20.000 kroner til den som vinner rennet, mot formodning at vinneren gir pengene videre til et valgfritt veldedig formål, forklarer Olsen.

– Gardirennet betyr veldig mye for Loppa-samfunnet. Vi er et lite lag og en liten bygd som jobber utrolig godt i lag. Skirennet i Øksfjordbotn er uten tvil en av årets høydepunkt.

Konkurranseklassen som strekker seg over 24 kilometer starter torsdag klokken 12.00. Turrennet har også en ungdomsklasse på 10 kilometer.

– Alle som detar får premie, og i tillegg til de 20.000 kronene, sponser Grieg Seafood en kasse laks hver til vinnerne av dame- og herreklassen, lokker Olsen.