Alta-børsen: «Uredd, kreativ og god med ballen»

sport

Alta-børsen er tilbake etter noen sesonger med et annerledes oppsett der A-sporten kun har gitt poeng til lagets tre beste spillere i hver kamp. Sesongens første oppgave for Alta IF-guttene var Mjølner hjemme i Finnmarkshallen - et oppgjør som ble vunnet 3-0 etter scoringer av Guyon Philips (2) og Christian Reginiussen.