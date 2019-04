Hanna sjarmerte publikum i senk

sport

Torsdag kveld hadde Sparebank1 Nord-Norge hentet inn Hanna Lyrek for å snakke om hennes triumfferd over vidda i årets utgave av Finnmarksløpet 570 kilometer. Som kjent vant den unge altaværingen distansen som i år hadde NM-status. I tillegg til å bli norgesmester sikret hun seg en helt spesiell plass i Finnmarksløpets historie. Hun er nemlig den yngste hundekjøreren som noensinne har vunnet løpet.

Mange hadde møtt opp for å høre om hvordan hun opplevde løpet, og ikke minst hvordan man forbereder seg til en slik anstrengelse. Dette var første del av en kundekveld der også Joachim Jensen, som er salgssjef hos ODIN Forvaltning, snakket om sparing og pensjon. Lyrek hadde publikum i sin hule hånd fra første øyeblikk, og ga de fremmøtte et veldig godt innblikk i hva som kreves i denne sporten.

Spesielt var hennes beretning om gullfighten med veteranen Harald Tunheim både inspirerende og morsom.

– Hvordan synes du at det gikk?

– Jeg følte at det gikk veldig bra. Hundekjøring er det morsomste jeg vet om, så det er lett å snakke om temaet. Det er jo dette jeg kan best. Å dele mine erfaringer er kjempeartig, smiler den medievante ungjenta fra Nordlysbyen.

– Jeg håper at jeg har bidratt til større forståelse for det jeg driver med. Det er mange som følger med når jeg kjører løp, men det er ekstremt mye som skjer i kulissene før og etter som de færreste vet om. Det ligger mye blod, svette og tårer bak når man satser så hardt på hundekjøring som jeg gjør.

Etter Lyreks flotte innlegg var det økonomistyring som sto på dagsorden. Så hvordan er økonomien til tidenes yngste FL-vinner?

– Ja, den er vel ikke så mye å skryte av. Man blir ikke rik av å være hundekjører, heller tvert imot. Premiepengene holder bare til litt foring av hundene, så man er nødt til å gjøre en del annet for å holde det gående. Men jeg er så heldig at jeg er med i et team som hjelper til med økonomien. Jeg er helt avhengig av sponsorer for å kunne gjøre dette på heltid, og veldig takknemlig for de som støtter meg. Det er forresten plass til mange flere samarbeidspartnere. Hint, hint, ler den humørfylte Alta-jenta.