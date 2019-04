Nygaard: – En fantastisk dag

sport

– For første gang gikk jeg først over mål her i Levi og det var en veldig, veldig god følelse og en fantastisk dag, sa en overlykkelig Andreas Nygaard, som tok siste stikk i Ski classic-rennet lørdag og dermed ble sammenlagtvinner.

Det har vært en thriller av en konkurranse mellom talvikingen og den Tverrelvdalen-bosatte trønderen Petter Eliassen, de siste månedene og det har vært knyttet enorm spenning til det siste og avgjørende løpet i herrenes Ski classic i Ylläs-Levi lørdag formiddag.

Petter Eliassen og Andreas Nygaard har fulgt hverandre tett hele sesongen. Nygaard, som går for Team Ragde eiendom ledet med fattige 27 poeng, foran Eliassen i Team BN Bank, foran siste renn i de finske skoger. Hvis Eliassen hadde vunnet i Levi, hadde han og tatt sammenlagtseieren. Men slik gikk det ikke.

Eliassen skaffet seg den nødvendige luka de første milene, men etterhvert skjedde det noe med kreftene til den normalt råsterke langløperen, som for to år siden gikk inn til seier i Levi, og i år vant Birken. Forrige helg gikk han inn til en 5.plass i Reistadløpet, et løp han valgte å gå med blanke ski, noe som normalt koster mye i dette rennet.

NRK-reporterne klødde seg i hodet etter Eliassens uventede helsprekk, og antydet at det kunne ha med en vond arm å gjøre.

– Dessverre hadde ikke Petter et godt løp i dag, og det var synd, men jeg tror uansett han ville hatt problemer med å slå meg i dag, sa en selvsikker Nygaard til NRK etter målgang.

Nygaard sa i et intervju med Radio Alta for noen få uker siden at han trodde Eliassen ville vinne hele greia, men i dag var det i stedet han selv som kunne kjøre i fra hele gruppa og vinne suverent.

NRK-reporterne skrøt da også uhemmet av Nygaard.

– Det er et fullstendig register han har å spille på i langløpssammenheng. Det viser at det nytter å trene, sa de, om det faktum at Nygaard lenge har vært kjent som en solid spurter, men som nå også viser seg å ha blitt ekstremt solid på lengre distanser.

Løpet i Levi er på 67 kilometer. I fjor vant Tord Asle Gjerdalen sammenlagt. I tillegg til heder og ære venter også et større pengebeløp på vinneren, som i år altså er Andreas Nygaard.

Nummer to ble Øystein Pettersen, som går sammen med Eliassen i Team BN Bank. Pettersen legger opp etter sesongen og tok til tårene da han skulle intervjues av NRKs TV-team etter løpet.