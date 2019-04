Feirer seieren i kveld

sport

Lørdag ettermiddag vant Alta IFs fotballherrer 3-0 over Mjølner i Finnmarkshallen. Dette var årets første tellende kamp etter en lang og tøff sesongoppkjøring, og lagets nye hovedtrener Bryant Lazaro var i kjempehumør etter den gode serieåpninga.

Drømmestart for Philips To scoringer i debuten bidro sterkt til Alta IF-seier i serieåpninga.

– Spillerne skal få lov til å feire seieren i kveld. Det har de virkelig fortjent. Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan guttene gjennomførte denne matchen, så så skal de få slippe seg litt løs hvis de ønsker det. Det blir ingen trening i morgen, sa en smilende Bryant Lazaro til A-sporten etter kampslutt.

Han ble litt overrasket av Mjølner, som slett ikke spilte på den måten han hadde sett for seg.

– Jeg har studert alle kampene deres i vinter, og da holdt de ballen mye i laget. I dag var de mye mer direkte enn jeg hadde sett for meg. Det overrasket meg litt. Men vi var forberedt på at de kunne spille på den måten, så vi ble på ingen måte tatt på senga, fastslo Lazaro.

Amerikaneren var godt fornøyd med måten Alta IF fremsto defensivt, og at det ble produsert bra med sjanser og mål. Han synes hele laget bidro sterkt til tre poeng i serieåpninga.

– Mange var gode i dag. Guyon Philips hadde nettopp landet i Alta da vi møtte Tromsdalen i vinter, så det er ikke så rart at han var noe usynlig i den matchen. Men han har jobbet hardt på trening, og så jeg er ikke overrasket over at han scoret to mål i dag. Han er en goalgetter, noe vi ser på trening hver dag. Det er fint at også Alta-publikummet har fått se han fra en bedre side. Og han kommer bare til å bli bedre.

Se flere bilder fra oppgjøret i bildekarusellen øverst i saken.

Les mer om lørdagens match og sjekk ut Alta-børsen i mandagens papirutgave og E-avis.