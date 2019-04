Drømmestart for Philips

sport

Alta - Mjølner 3-0:

Lørdag spilte Alta IFs fotballherrer sesongens første seriekamp, og det var Mjølner som gjestet Finnmarkshallen. Mange var spente på hva hjemmelaget hadde å by på etter en resultatmessig svak oppkjøring, og ikke minst hvem som skulle score målene for den nye trenerduoen Bryant Lazaro og Andreas Markussen. De som fulgte laget i årets første tellende match fikk akkurat de svarene de ønsket seg.

Alta IF vartet nemlig opp med en solid 3-0-seier, der nykommer Guyon Philips presenterte seg for Alta-publikummet med to nettkjenninger. Christian Reginiussen, som er omtrent den eneste som har scoret mål i vinterens treningskamper, banket inn den siste spikeren i kista på overtid og sørget for at Alta IF fikk en pangstart på sesongen.

– Det føles veldig godt. Som spiss er det viktig å score mål, spesielt når man ikke har fått det helt til i treningskampene. Jeg skulle hatt tre, for den første muligheten jeg kom til burde vært scoring. Men får si meg fornøyd med to nettkenninger i dag, sa en meget tilfreds Guyon Philips til A-sporten etter matchen.

A-sporten kommer tilbake med mer stoff fra oppgjøret. Vi kan blant annet avsløre av Alta-børsen, der hver spiller blir vurdert på en skala fra én til ti, gjør comeback i år. Hvordan vi har vurdert Alta IF-spillerne mot Mjølner kan du lese om i mandagens papirutgave og E-avis.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen (Aleksander Bjørnvåg fra 90. min.), Håvard Nome - Dag Andreas Balto (Gustav Severinsen fra 68. min.), Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Brage Berg Pedersen (Kyle Spence fra 79. min.)