Vil skape ny løpsbølge i Nordlysbyen

Det gjøres en hel del for å øke aktivitetsnivået til innbyggerne i Alta. Bedriftsidretten i Finnmark og Troms har fått i stand flere lavterskeltilbud innenfor sykkel, langrenn, toppturer, fotball og volleyball. Nå som våren står for tur vender Jan Arild Hansen & co fokuset mot løpsrelaterte prosjekter, og sammen med Alta IFs friidrettsgruppe har de mye spennende på gang.

– Vi og Alta IF har fortsatt våre egne arrangementer som vi jobber med. Samtidig er det helt naturlig for oss å samarbeide om en del ting. Vi har jo en felles målsetting, og det er å få flest mulig i aktivitet. Nå forener vi krefter med ett mål for øyet, nemlig å skape en ny løpsbølge i Alta, kommenterer Jan Arild Hansen i Bedriftsidretten.

Trekker ut vinnere

15. mai kjører de i gang Alta-karusellen, som består av totalt ti mosjonsløp gjennom våren, sommeren og høsten. Her har forhåndspåmeldingen vært bra så langt. De nærmer seg tresifret antall deltakere, men har et ønske om å motivere enda flere til å være med. Derfor har de en liten konkurranse gående.

– Klarer vi å få 100 deltakere før påske trekker ut ut fem par løpssko blant de som er forhåndspåmeldt. Vi runder av konkurransen neste lørdag, altså påskeaften. Det vil også bli trukket ut andre premier før og underveis i løpssesongen. Vi har massevis av godbiter på lur, smiler Jan Arild Hansen, som har stor tro på denne løpskarusellen.

– Løping er det enkleste man kan gjøre for å holde seg i form. Jeg skjønner ikke helt folk som bruker 50.000 kroner på en sykkel, men dem om det. Målet vårt er 200 deltakere, og det tror jeg at vi skal klare. Det blir ti løp i syv ulike traseer, og de vil være fordelt både på vestkanten, i sentrum og på østsiden. Åtte av løpene er på asfalt, mens de to siste går på grus. Man kan velge mellom kort og lang løype, så dette er noe som passer for alle.

Har store planer

Alta IF har sine tradisjonsrike løp som blant annet Sandfalljoggen, som starter 21. mai. Det vil med andre ord være mange flotte muligheter for de som ønsker å røre litt på seg.

– Vi heier hverandre frem, og kommer også til å samarbeide på enkelte områder. Blant annet er vi i idéfasen om et større løpsarrangement som vi ønsker å arrangere sammen. Det går nok enda et par år før vi får realisert noe slikt, men vi er i hvert fall i gang, avslutter Hansen.