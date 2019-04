Konst bytter klubb

sport

Det nærmer seg sesongstart for de lokale fotballagene. Alta IF er først ute med hjemmekamp mot Mjølner i PostNord-ligaen avdeling 2 på lørdag. De øvrige lagene har fortsatt et par uker igjen, og har startet på siste finpuss før seriestart.

BULs fotballherrer, som serieåpner hjemme mot Porsanger søndag 28. april, har fått inn et par forsterkninger de siste dagene. Fredag ble unggutten Fredrik Konst presentert som ny BUL-spiller. Han kommer fra naboklubben Alta IF, der han spilte for rekruttlaget frem til overgangen var i orden denne uka.

– Da ønsker vi Fredrik Konst velkommen til Bossekop UL. Ikke bare en veldig bra fotballspiller, men også en jævlig bra type. Konst er en av to utmerkede signeringer de siste dagene. Hvem den andre spilleren er avslører vi i morgen, skriver BUL på Facebook.