Alta-gutt til topps i Kobberløpet

sport

Søndag 6. april gikk den 51. utgaven av Kobberløpet av stabelen i Sulitjelma. Her deltok noen av verdens beste skiløpere. Og Brage Bjørnstad, som reiste fra Nordlysbyen til Fauske for å delta i sitt aller første Kobberløp.

– Jeg har bestefar og bestemor her i Fauske. De sponset turen for meg. Dermed blir premiepengene et rent overskudd. De 5000 kronene kommer nok godt med. Det er dyrt å reise på renn utenfor Alta og utstyr koster penger. Det er ikke et problem å bruke alt til skirelaterte utgifter, sier Brage Bjørnstad til arrangøren.

– Artig skirenn

Den unge altaværingen koste seg stort i Sulitjelma.

– Det var en veldig fin opplevelse. Et renn med ganske tøff start og variert løype.

– Kobberløpet byr på en veldig fin ramme rundt rennet med masse folk langs løypa. Det er ikke så ofte vi unge løpere opplever så mye publikum, sier Bjørnstad.

– Det er stort å stå i samme startfelt som verdens beste skiløpere. Det er bare i NM du opplever makan. Det er NM og Kobberløpet. Det er klart det er inspirerende, sier Brage.

Han forteller at også hjemme i Alta er det forbilder som inspirerer.

– Selv om Finn Hågen Krogh representerer Tverrelvdalen IL og jeg går for Alta IF har vi en felles arena i Nordlysbyen ski som organiserer alle skiklubbene i Alta. Det er inspirerende for oss unge å se at Finn Hågen har hatt samme trenere og sportslige rammer som oss. Det gjør at jeg tenker: Kan han lykkes, så kan jeg også klare det, sier Brage Bjørnstad.

Bjørnstad gikk til topps i klasse menn 17-18 år.

Som nevnt var det mange kjente skiløpere som stilte til start i turrennet. Her er de beste i herre- og dameklassen:

Topp 10 Turrenn 43 km - menn - uansett klasse

1. Martin Johnsrud Sundby, Røa IL 1:53:41

2. Hans Christer Holund, Lyn Ski 1:56:16

3. Aleksandr Bolshunov, Team Salten Aqua 1:58:37

4. Pål Golberg, Gol IL 1:59:13

5. Mikkel Arntsen, Sortland og omegn skiklubb 2:03:53

6. Lars Engseth, Lillhammer skilklubb 2:08:32

7. Adrian Lillevoll, Valnesfjord IL 2:09:43

8. Bjørn Dæhlie, Nannestad Skiklubb 2:09:43

9. Vidar Valvik, Indre Salten Energi 2:10:58

10. Håvard Solbakken, Innstranda IL 2:11:39

Topp 10 Turrenn 43 km - kvinner - uansett klasse

1. Ingrid Mathisen, Fauske IL 2:20:24

2. Marie Risvoll Amundsen, Fauske IL 2:37:39

3. Jensine Vangberg Jensen, Innstranda IL 2:41:45

4. Ragnhild Haga , Åsen IL 2:47:53

5. Jenny Vanngberg Jensen, Innstranda IL 2:47:55

6. Trine Larsen, Bodø Bauta 2:47:59

7. Mariell Stavnes Hansen Tverlandet IL Ski 2:55:30

8. Marianne Dahlmo Bodø og Omegn IF 2:57:42

9. Eline Bentsen, Vinger IL 2:59:35

10. Siri Uteng Hansen, Stridor Nord 3:04:08