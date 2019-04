Kapret seks medaljer

sport

Fylkets skiskyttere var sist helg samlet i Vestre Jakobselv, der Finnmarksmesterskapet del 2 ble arrangert av Polarstjernen IL. Alta skiskytterlag stilte med tre løpere, og alle kom hjem med medaljer i bagasjen.

I klasse jenter 13-14 år stakk Ina-Mari Skoglund av med seieren både lørdag og søndag. Lagkamerat Eirik Frost ville ikke være dårligere, og gjorde det samme i klasse gutter 15-16 år. Her fulgte Henrik Bekkvik opp med andreplass begge dagene.

– Det var en svært hektisk, men også meget bra helg for våre utøvere. Alle våre tre deltakere deltok først på sonefinaler i langrenn som ble arrangert i Karasjok. Etter endt konkurranse kjørte vi til Vestre Jakobselv, der det var rennstart var klokken 18.00 på lørdag, forteller Jyri Lahdenperä i Alta skiskytterlag.

Lørdag var det supersprint på programmet der alle utøvere hadde fire skytinger hver og tre ekstraskudd per skyting.

– Ina Mari Skoglund hadde fem bom (0-2-3-0), Eirik Frost én bom (1-0-0-0) og Henrik Bekkvik tre bom (0-1-2-0). På søndagens normalprogram var det to skytinger med tilleggstid på 30 sekunder per bom. Ina Mari hadde to bom (1-1), Erik fire bom (2-2) og Henrik én bom (1-0), forteller Lahdenperä.

– Finnmark skiskytterkrets delte også ut premier. Fem renn inngår i en cup der det blir delt ut poeng etter plassering og skyteresultater. Beste jente i klasse 13-14 år ble Ina Mari Skoglund, Eirik Frost ble beste gutt i klasse 15-16-år og Henrik Bekkvik beste skytter i samme klasse, forteller han.