Sterk borteseier

sport

Bardu - Alta IF (21-26)

Søndag under turneringen 3. divisjon for kvinner i NordNorge-Serien avdeling 02, spilte håndballjentene i Alta IF mot Bardu i Barduhallen.

Etter førsteomgang ledet Alta IF med 17-7. I andre omgang klinket Bardu til med flere mål og begynte å hale innpå Alta-damene. Men, da dommeren blåste i fløyta stod det 21-26 til damene i Alta IF.

Ingvild Eriksen ble Alta IFs mestscorende spiller med 9 nettkjenninger.

Vanessa Delgado Monsen (8), Sunnivas Olsen (6), Amanda Brendgen (2) og Elisa Stordalen (1) scoret Alta IFs øvrige mål.