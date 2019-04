Topp dugnadsånd i Øksfjord

sport

– Vi har fått et nytt styre i idrettslaget og i skigruppa. Vi jobber med å arrangere Øksfjord Extreme til neste år, opplyser rennleder Arne Kristian Vestre i Øksfjord IL, og utdyper videre:

– Vi tenker å starte med klubbhuset her i Øksfjord. Så blir det rett og slett så enkelt som førstemann opp og ned 830 meter høye Middagstind. Bygda vår er skapt for slike arrangementer, dette tror jeg kan bli utrolig bra.

Forrige helg arrangerte idrettslaget Øksfjord skifestival. Rennlederen melder om gode skussmål fra naboklubbene i Alta og Hammerfest, og meget god påmelding. Han roser lokalsamfunnets dugnadsånd.

– Vi har lang historie med gode arrangementer i Øksfjord. Alle i lokalsamfunnet stiller alltid opp og bidrar. Folk som bor utenbys tar ofte fri for å komme hjem og hjelpe til. Loppa-samfunnet er kjent som et et gjestfritt og åpent samfunn. Alle i lokalsamfunnet forjener virkelig skryt for å stå på hver gang det skjer noe i bygda, sier Vestre.

Rennlederen forteller at selv om det i blant skorter litt på det tekniske, får de det alltid til å gå opp.

– Vi mangler riktig nok en løypemaskin. Noe som gjør at det brukes i herdig mange timer på å tråkke løypene hele vinteren. Der har vi to ildsjeler jeg må gi honnør til, Robin Wilhemsen og Arild Johansen, de står på i flere måneder med tråkking av løypene.

Vestre forteller at de gode erfaringene forrige helg motiverer for å få tilbake skimiljøet i bygda.

– Når vi går fra 20 deltakere fra tidligere år til 80 deltakere på begge dagene, viser det at vi kan få til mye her. Med 17 rekrutter som deltok gir det oss et stort håp om å få skimiljøet blangt ungdom i bygda tilbake.