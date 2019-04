sport

Fredag kveld kom de første hundekjørerne i åpen klasse i mål under det tradisjonsrike hundeløpet Pasvik Trail.

Juha-Pekka Björkstedt fra Finland vant årets løp da han tikket inn klokken 19.22.

Like bak, klokken 19.26 kom altaværingen May Conny Johansen inn som nummer to.

Jan Slosar tok bronsjeplassen da han kom i mål klokken 19.27.