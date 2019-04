– Golfsporten er et flott alternativ

sport

13. desember 2018 meldte Altaposten at Alta golfklubb hadde fått en hyggelig førjulsgave til en verdi av 350.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. Pengene skal brukes til et nytt satsingsprosjekt rettet mot å få enda flere unge engasjert i golfsporten.

– Vi har en flott bane ute på Kvenvikmoen, men vi føler ikke at vi har fått utnyttet hele potensialet. Vi ønsker derfor å bruke nærmere én million kroner på en ordentlig minigolfbane og bygge egne baner for fotballgolf og frisbeegolf. Vårt mål er å gjøre anlegget ute på Kvenvikmoen til en morsom og innholdsrik idrettspark for både barn, ungdommer og voksne, sa daglig leder i Alta golfklubb, Roar Johansen til A-sporten om prosjektet.

Denne uken ga kulturdepartementet sitt samtykke til at minigolfbanen flyttes. Johansen forteller at de er godt i gang med prosjektet, og anser å ha det klart til sommeren.

Han håper nysatsingen vil føre til at enda flere Alta-ungdommer får øynene opp for golfklubben.

– I Alta er håndball, fotball og langrenn de største idrettene blant ungdom, forståelig nok. Det synes vi er kjempebra. Vi ønsker å være et tilbud for de som ikke ønsker å være med på en lagidrett. De kan gjerne komme til oss. Her vil man få lov å være enkeltstående. For de som ikke ønsker å være med på idretter som fotball og håndball, er dette et kjempeflott alternativ. Du kommer deg ut og i beveglse. Med å spille til ni hull, får du gått fem og en halv kilometer, samtidig som du har det gøy.