Johnsen flytter hjem og lånes ut til FK Lofoten

sport

Før fjorårssesongen tok Thomas Johnsen overgang fra FK Lofoten til Alta IF. Ett år preget av skader og null offisielle kamper for klubben senere, vender Lofotingen nesa hjem igjen. Det bekreftet Alta IF på deres egen nettside torsdag kveld.

Allerede noen uker inn i oppkjøringen av 2018-sesongen røk kantspilleren korsbåndet, noe som gjorde at hele sesongen gikk i vasken og Johnsen måtte operere.

I vinter har han vært med på enkelte øvelser på trening, men fortsatt gjenstår det litt rehabiliteringsarbeid.

– Overgangen ble mest gjort med tanke på opptrening og den fysiske formen jeg er i for øyeblikket. Jeg har vært ute i 14 måneder. Da er det komfortabelt og godt å dra hjem igjen til familie og trygge rammer, samt et lavere nivå der jeg kan bygge opp selvtillit og form igjen. Det blir greit å starte med blanke ark. Nå som hele pre-season har gått bort for min del blir det vanskelig å hoppe rett inn i 2. divisjon, som er et nivå jeg aldri har spilt på før, sier Johnsen til Alta IFs nettside.

Johnsen imponerte stort for FK Lofoten i hans forrige periode i klubben. Da ble det med 33 mål på 54 kamper for

For en uke siden ble det klart at Vesterålingen Peter Aas også tar turen hjem til Nordland på et låneopphold.