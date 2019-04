BUL møter Tromsø

sport

Fredag ettermiddag offentliggjorde Norges fotballforbund oppsettet for den første ordinære runden i norgesmesterskapet for G19-lag. BUL vant kvalifiseringen i Finnmark for et par uker siden, og er dermed fylkets NM-representant på guttesiden.

NFF har satt opp BUL hjemme mot Tromsø IL i første runde. Kampdag er torsdag 25. april klokken 18.00. Kampene kan spilles på et tidligere tidspunkt ved enighet mellom klubbene, men siste spilledag er 25. april, opplyser forbundet.

Her er hele oppsettet:

BUL - Tromsø IL

Tromsdalen - Sortland

Innstranda - Bodø/Glimt

Follo - Borgen

Heming - Bærum

Holmen - Ready

Stabæk - Ullern

Vålerenga - Årvoll

Selbak - Nordstrand

Fredrikstad - Greåker

Grorud - Lyn

KFUM - Skedsmo

Lillestrøm - Skeid

Lørenskog - Oppsal

Sarpsborg 08 - Kvik Halden

Kråkerøy - Sarpsborg FK

Strømmen - Ullensaker/Kisa

FK Toten - Lillehammer

Brumunddal - Raufoss

Kongsvinger - Elverum

Hønefoss BK - Hallingdal

Gran - HamKam

Sandefjord - Flint

Svelvik - Strømsgodset

Runar - Tønsberg

Konnerud - Mjøndalen

Åssiden - Asker

Ørn Horten - Vestfossen

Skarphedin - Odd

Våg - Randesund

Tollnes - Storm

Hisøy - Start

Flekkefjord - Fløy-Flekkerøy

Arendal - Pors

Djerv 1919 - Kopervik

Hinna - Bogafjell

Bryne - Staal Jørpeland

Madla - Viking

Sandnes Ulf - Egersund

Vidar - Haugesund

Frøyland - Klepp

Vardeneset - Brodd

Nordhordland - Austrheim

Askøy - Arna-Bjørnar

Fyllingsdalen - Os

Fana - Nymark

Bjarg - Brann

Sotra - Gneist

Åsane - Skjergard

Stord - Bremnes

Aalesund - Langevåg

Clausenengen - Kristiansund BK

Bergsøy - Hødd

Herd - Spjelkavik

Førde - Sogndal

Byåsen - Hommelvik

Levanger - Ranheim

Nardo - Verdal

Melhus - Rosenborg

Orkla - Molde

Steinkjer - Tiller

Namsos - Egge

Strindheim - Sverresborg

Stjørdals-Blink - Rana